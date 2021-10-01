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Isparta’da toplu taşıma araçlarında şehit aileleri ve gazileri duygulandıran ses: ‘Vatan size minnettar” Toplu taşımada şehit yakınları ve gazilere özel anons

İHA

Isparta’da toplu taşıma araçlarında şehit aileleri ve gazileri duygulandıran ses: ‘Vatan size minnettar” Toplu taşımada şehit yakınları ve gazilere özel anons

Isparta’da şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları, özel halk otobüslerinde kartlarını okuttukları zaman ‘vatan size minnettar’ anonsu ile karşılaşıyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, uygulamanın kendilerini hem duygulandırdığını hem de onore ettiğini söyledi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi ile Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları için anlamlı bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ücretsiz Gülkart’larını halk otobüslerindeki cihaza okuttuklarında, ‘Vatan size minnettar’ anonsunu duyuyor. Farkındalık olarak uygulanan çalışma herkesi duygulandırdı.
“Gurur duyduk, mutlu olduk”
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, Kütahya ve Tekirdağ’dan sonra bu uygulamayı Isparta’da hayata geçirmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Savcı, “Kartlarımızı okutulurken ‘Vatan size minnettardır’ diye ötmesi ve konuşması şeklinde toplu taşıtlarda bizi onore edecek bir proje geliştirmek istedik. Uygulama toplu taşımada hem değer hem de yer verilmesi konusunda üyelerimizi onore edecek. Toplu taşıtlar için şehit aileleri ve gazilerimize bu şekilde sahip çıkmak istedik. Türkiye’de 3’üncü olarak yaptığımız bu uygulamada başta Isparta Belediyemiz olmak üzere özel halk otobüsleri kooperatifimiz başkanı Faruk bey ve ekibine şahsım ve derneğim adına teşekkür ederim. Kooperatif başkanımıza bu konuyu arz ettiğimizde memnuniyetini dile getirdi ve ivedi şekilde hayata geçirdi. Oldukça gurur duyduk, mutlu olduk. Toplumda şehitlerimizi, gazilerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu tür projelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde farkındalık oluşturmak istedik” diye konuştu.
“Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu milletin baş tacı”
Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner de projeyi ilk duyduklarında duygulandıklarını ve gururlandıklarını belirtti. Projenin teknik altyapısını hazırladıktan sonra hayata geçirdiklerini ifade eden Daşdöner, “Hemen bu projenin teknik olarak altyapısını hazırladık. Konuyu Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’le de paylaşınca hemen hayata geçirilmesi konusunda bizlere talimatları oldu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu milletin baş tacı. Onlara ne kadar hürmet etsek, hizmet etsek bize azdır. Bu vatan bize onların emaneti. Biz de Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak böyle bir hizmette katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Tüm şehit aileleri ve gazilerimizin bu sistemi güzellikle kullanmalarını diliyoruz” dedi.
“Farkındalık oldu”
Şehit babası Süleyman Hilmi Yılmaz, uygulamanın başka illerde olduğunu duyduklarını ve Isparta’da da uygulamak istediklerini söyledi. Kooperatif Başkanı Faruk Daşdöner ile bir araya gelerek, konuyu görüştüklerine değinen Yılmaz, “Kendisi de sağ olsun talebimizi kırmadı. Kendilerine ve yönetimine çok teşekkür ederiz. Bir farkındalık oldu, iyi de oldu. İnşallah bundan sonraki uygulamalarda da beraber olur ve beraber hareket ederiz. Şehit yakınları ve gaziler olarak kendi içimizde hep beraberiz. Bu tür faaliyetlerde diğer dernek ve kooperatif başkanlarına gittiğimizde sağ olsunlar bizi kırmıyorlar. Taleplerimizi yerine getirmeye çalışıyorlar” dedi.
Gazi Mehmet Atılgan da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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