Isparta’da vatandaşın yılanla sohbeti gülümsetti

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Isparta'da bir vatandaşın bahçesinde gördüğü yılanla sohbeti görenleri gülümsetti.

Çünür Mahallesi'nde bugün evinin bahçesinde bir yılan gören vatandaş, yaklaşık 2 metre boyundaki yılanla konuşmaya başladı. Yılanla konuşurken cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaş, "Hoy namusuz hoy", "Nereye gidiyon laaa", "Hahh deli hah sığamadın deliğe”, “Yanlış yere gidiyorsun, tutayım mı kuyruğundan” gibi cümleler kurdu. Yılan daha daha sonra yuvasına girerek ortalıktan kaybolurken, geriye vatandaşın yılanla gülümseten konuşması kaldı.

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