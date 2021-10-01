Vali Seymenoğlu: “Salgınla Mücadelede En Büyük Silahımız Aşı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Seymenoğlu: “Salgınla Mücadelede En Büyük Silahımız Aşı”

İHA

Vali Seymenoğlu: “Salgınla Mücadelede En Büyük Silahımız Aşı”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Yalvaç ilçesinde görev yapan 69 köy ve mahalle muhtarıyla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, önemli konularda muhtarlara bilgilendirmede bulundu. Vali Seymenoğlu başkanlığında Yalvaç Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya muhtarların yanı sıra Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ve daire müdürleri katıldı.
Vali Seymenoğlu’nun muhtarlara yönelik konuşmasının ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer aldı. Vali Seymenoğlu, salgının çıktığı ilk günlerde olduğu gibi bugün de koronavirüsle mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürme çağrısını yineleyerek; maske, mesafe ve temizlik kuralının olmazsa olmaz olduğunu söyledi.
Vali Seymenoğlu “Salgınla mücadeleyi kazanmış değiliz. İlk günlerdeki gibi sıkı bir şekilde mücadeleyi devam ettirmeliyiz. Hep beraber şu maskeden bir kere taviz vermeyelim bütün dünya bunu söylüyor maske koruyor. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Kucaklaşma, el öpme, öptürme bunlardan bir müddet daha uzak uzak duralım. Bunun yanında tabii temizlik zaten vazgeçilmezimiz bunu da devam ettirdiğimiz takdirde geriye bir tek aşı kalıyor” dedi.
İlçedeki aşılama oranlarına da değinen Vali Seymenoğlu “Isparta merkez ve diğer ilçelere göre Yalvaç, aşı oranında biraz düşük seviyede. Sağlık teşkilatı elinden gelen her türlü fedakarlığı yapıyor. İlk günden beri köylerden talep geldiği takdirde mobil istasyonlarımız vatandaşımızın ayağına kadar giderek aşılama yapıyor. Tüm bu fedakarlıklar, sırf bu mücadeleyi kazanalım diye. Hem ekonomik, hem sosyal zararı en azda tutabilelim düşüncesiyle vatandaşımızın ayağına kadar gidiyoruz. Örneğin; mahallenizde 10 kişi var, 15 kişi var şu saatte biz aşı olmak istiyoruz dendiği takdirde köyünüze, mahallenize ekiplerimiz derhal geliyor” diye konuştu.
Isparta’da hastane kayıtlarına göre can kaybının ve hasta sayılarının büyük bir çoğunluğunu aşı yaptırmayan yada eksik aşı yaptıran kişilerden oluştuğunu belirten Vali Seymenoğlu “Hastanede şu anda yatan hastalarımızın büyük bir kısmı ve vefat edenlerin neredeyse tamamına yakını aşı yaptırmamış kişilerden oluşuyor. Bu kişiler arasında aşı olan yok mu? Var ama bunlar aşısını düzgün yaptırmamış kişiler. Aşısını tam ve zamanında yaptırmış olan vatandaşlarımız hastalığa yakalansa bile daha rahat geçiriyor, hastaneye düşmeyebiliyor evde ayakta geçirebiliyor. Yani aşı yaptıranlar ile yaptırmayan arasında çok çok fark var” dedi.
Konuşmasının ardından toplantıya katılan köy ve mahalle muhtarlarına söz veren Vali Seymenoğlu muhtarlar tarafından iletilen talep ve önerilerle ilgili notlar alarak muhtarlarla görüş alış verişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da çaldığı motosikletle Dinar ilçesinde yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da çaldığı motosikletle Dinar ilçesinde ...
Isparta’da vatandaşın yılanla sohbeti gülümsetti
YEREL HABERLER Isparta’da vatandaşın yılanla sohbeti gülümsetti
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrencinin hayatına mal olan inşaatta önlem alındı Uyarı levhasının bulunmadığı alanın çevresi tel örgü ve tahtalarla kapatıldı Diş Hekimleri Birliği: "İhmal ve tedbirsizliğin sorumluları hakkında başlatılan hukuki işlemin süratle sonuçlandırılmasını bekliyoruz"
YEREL HABERLER Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrencinin hayatına ...
Isparta’da toplu taşıma araçlarında şehit aileleri ve gazileri duygulandıran ses: ‘Vatan size minnettar” Toplu taşımada şehit yakınları ve gazilere özel anons
YEREL HABERLER Isparta’da toplu taşıma araçlarında şehit aileleri ve ...
Üniversiteli Ali, 7 metreden inşaat çukuruna düşüp öldü (2)
YEREL HABERLER Üniversiteli Ali, 7 metreden inşaat çukuruna düşüp ...
SDÜ yönetiminden inşaat çukurunda hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı
YEREL HABERLER SDÜ yönetiminden inşaat çukurunda hayatını kaybeden ...
Eğirdir Gölü'nde kritik kod seviyesine 34 santim kaldı Eğirdir Gölü su kotu 915.08 metreye düştü
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü'nde kritik kod seviyesine 34 santim ...
Üniversiteli Ali, 7 metreden inşaat çukuruna düşüp öldü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Üniversiteli Ali, 7 metreden inşaat çukuruna düşüp ...
Isparta’da İtfaiye Haftası dolayısıyla konvoy düzenlendi
YEREL HABERLER Isparta’da İtfaiye Haftası dolayısıyla konvoy ...
Üniversiteli Ali, 7 metreden inşaat çukuruna düşüp öldü
YEREL HABERLER Üniversiteli Ali, 7 metreden inşaat çukuruna düşüp ...
SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Yurda giderken gece düştüğü çukurda sabah cesedi bulundu
YEREL HABERLER SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite ...
Şehit Erol Soyer’in hiç görmediği kızı Merve herkesi gururlandırdı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soyer’in kızı, hayalini gerçekleştirerek Cumhuriyet Savcısı oldu
YEREL HABERLER Şehit Erol Soyer’in hiç görmediği kızı Merve herkesi ...
Isparta itfaiyesi 2021 yılında 570 vakaya müdahale etti
YEREL HABERLER Isparta itfaiyesi 2021 yılında 570 vakaya müdahale ...
Isparta’da su sayacı ve motosiklet hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da su sayacı ve motosiklet hırsızları ...
Eğirdir Gölü’nde hidroloji çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü’nde hidroloji çalışması yapılacak
6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı Deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER 6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ...
Togo'dan gelen iş insanı Isparta'da sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Togo'dan gelen iş insanı Isparta'da sağlığına kavuştu
Isparta’da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Isparta’da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye ...
Isparta’da kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira para cezası
YEREL HABERLER Isparta’da kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira para ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.