Isparta’da kullanılmayan lastikler yeniden ekonomiye kazandırılacak

Isparta Belediyesi sanayi sitelerinde, kullanılmış ve miadı dolduğu için bazı bölgelerde kalan oto lastiklerini toplayarak geri dönüşüm ile tekrardan çevreye ve ekonomiye kazandırılacak.
Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilkini geçen hafta Yeni Sanayi Sitesinde gerçekleştirdiği lastik toplama çalışmalarına Gül Küçük Sanayi Sitesi ile devam etti. Ömrü tükenen lastikler, belediye ekiplerince araçlara alındı ve bir noktada biriktirildi. Sanayi siteleri lastik yığınlarından kurtarılırken, biriktirilen lastikler ise geri dönüşüme kazandırılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.