Isparta'da yağmur borusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Isparta'da itfaiye ekipleri, bir işyerinin yağmur suyu borusuna sıkışan kediyi kurtardı.
Olay, 12.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Matbaacılar Sitesinde bir iş yerinde meydana geldi. Yağmur suyu borusunda kedi sesini duyan iş yeri sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yarım saate yakın süren operasyonun ardından yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan kedi Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedaviye alındı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.