Üniversiteli Ali'nin ölümüyle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli Ali'nin ölümüyle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlatıldı

DHA

Üniversiteli Ali'nin ölümüyle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlatıldı


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) diş hekimliği öğrencisi Ali Sinan Cirit'in (19), üniversite yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan 7 metre derinliğindeki temel çukuruna düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ve idari inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığı açıklandı.
Olay, 29 Eylül akşamı SDÜ'nün doğu yerleşkesinde meydana geldi. Yerleşkeden konakladığı yurda doğru giden Ali Sinan Cirit, dengesini kaybedip yemekhane inşaatı için açılan, beton dökülmeye hazır, 7 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü. Bir gün sonra sabah saatlerinde inşaat alanına gelen işçilerden biri, yerde hareketsiz yatan Cirit'i görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cirit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Sinan Cirit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cirit'in cenazesi, daha sonra ailesi tarafından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine götürülerek toprağa verildi.
İDARİ İNCELEME, SORUŞTURMA SÜREÇLERİ BAŞLADI
Olayla ilgili dün akşam saatlerinde SDÜ'nün sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapıldı. 'Kamuoyuna duyuru' başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Öğrencimiz Ali Sinan Cirit'in vefatıyla ilgili adli ve idari inceleme, soruşturma süreçleri başlamış bulunmaktadır. Üniversitemiz MOBESE sisteminden elde edilen tüm kamera görüntüleri adli ve idari mercilerle paylaşılmıştır. Süreç üniversitemiz tarafından hassasiyetle ve dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-10-05 10:18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama “Adli ve idari inceleme, soruşturma süreçleri başlamıştır”
YEREL HABERLER SDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen ...
Yer sincaplarının drone şaşkınlığı gülümsetti Aynı aileden 3 yer sincabının, kendilerini yerden görüntüleyen drone'u fark ettikleri sırada yaptıkları hareketler ve şaşkın bakışları gülümsetti
YEREL HABERLER Yer sincaplarının drone şaşkınlığı gülümsetti Aynı ...
Isparta’da gençlere Gökçay’da yeni kaykay pisti oluşturuldu
YEREL HABERLER Isparta’da gençlere Gökçay’da yeni kaykay pisti ...
Isparta’da devlet desteği ile dikilen ekinezyalar ilaç ve kozmetik sanayide kullanılıyor Çiftçilere örnek olan ekinezya bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Isparta’da devlet desteği ile dikilen ekinezyalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.