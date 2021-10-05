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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör spor haftası etkinlikleri başladı

İHA

Amatör spor haftası etkinlikleri başladı

4 10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası, açılış programı ile start aldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen programda gün boyu spor branş tanıtımı ve gösteriler yapıldı. Vatandaşlar da bu etkinliklere eşlik etti.
Resmi açılış 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında Amatör spor resmi açılışı 81 ilde bugün 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterileri ile başlayan açılış töreninde başarılı sporculara ödülleri verildi. Etkinlikte Dart, Geleneksel Türk Okçuluğu, Penaltı Atma Yarışması, Masa Tenisi, Sokak Basketbolu Turnuvası ve Mini Tenis Yarışması gibi spor dallarını vatandaş deneme fırsatı buluyor.

Tüm Isparta halkı davetli
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, amatör spor Haftasının sporu farkındalığını ortaya koyacağını ve sporu teşvik edici özelliği olduğunu belirterek, etkinlik ve kutlamalara tüm Isparta halkı davet etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri tertip komitelerince hazırlanan programlar doğrultusunda farklı branşlarda müsabakalarda düzenleniyor.

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