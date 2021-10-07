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(Özel) Ispartalı çiftin dördüz bebek sevinci Korona virüse karşı aşılarını olan çift, gebelik sürecini sağlıklı atlattı Anne Tuğçe Öz: “Dördüz olduğunu ilk duyduğumuzda şok geçirdik, eşim hastaneden çıkana kadar konuşmadı” Dördüz bebekler 2 kız, 2 erkek olarak dünyaya geldi Aile bebeğin birine doktorun ismini verdi

İHA

(Özel) Ispartalı çiftin dördüz bebek sevinci Korona virüse karşı aşılarını olan çift, gebelik sürecini sağlıklı atlattı Anne Tuğçe Öz: “Dördüz olduğunu ilk duyduğumuzda şok geçirdik, eşim hastaneden çıkana kadar konuşmadı” Dördüz bebekler 2 kız, 2 erkek olarak dünyaya geldi Aile bebeğin birine doktorun ismini verdi

Isparta’da Emrah ve Tuğçe Öz çiftinin doğal gebelik yoluyla dördüz bebekleri oldu. 34 haftalıkken 2’si kız, 2’si erkek olarak dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Anne Tuğçe Öz, bebeklerinin dördüz olacağını ilk duyduklarında şok geçirdiklerini belirterek, “Eşim şok geçirdiği için hastaneden çıkana kadar hiç konuşmadı. Şu an çok mutluyuz” dedi.
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yaşayan iş insanı Emrah Öz(35) ile ev hanımı Tuğçe Öz(26), 2 yıl önce evlendi. Daha sonra doğal yolla gebe kalan Tuğçe Öz, özel bir hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tahlillerde Öz çiftine çoklu gebelik olduğu belirtildi. İkiz bekleyen çift, bebeklerinin dördüz olduğunu duyduğunda şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı. Hastanedeki takip sürecinin ardından bir bebeğin 2 hafta aynı pozisyonda olmasından dolayı, 34’üncü haftada gebelik sonlandırıldı. 2 kız ve 2 erkek olarak dünyaya gelen dördüz bebekler, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde takibe alındı. Bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Pandemi sürecinde korona virüse karşı aşılarını da olan çift, sağlıklı bir dönem geçirdi.

“Normal yolla dördüz gebeliği doktorumuzun da mutluluğuydu”
Baba Emrah Öz, hastane sürecinde Prof. Dr. Hakan Kaya ve ekibinden çok ilgi gördüklerini söyledi. Doğal yolla dördüz gebeliğin çok az rastlanan bir durum olduğunu belirten Öz, “Hakan hoca tüp bebek uzmanı. Böyle bir şeyin tüp bebek olmadan oluşu Hakan hocanın da mutluluğuydu. Baştan sonra uyguladığı diyetler ve sıkı programla eşim de hiçbir sapma yaşamadan, programları uygulayarak adım adım ilerledik. Normalde 24 haftada ikizler doğuyor ama eşim 33 hafta 3 günde doğum yaptı. Birkaç hafta daha kalabilecekti bir tane çocuğumuz birkaç hafta aynı pozisyonda kaldı. Öyle olunca Hakan hoca alma kararı verdi” dedi.

“Çocuğumuzun birine Hakan hocanın adını verdik”
Öz, “Çocuklarımızın birisine dedemiz ve ağabeyimizin ismi Ali Efe’yi koyduk. İkincisine doktorumuz Hakan hocamızın ismini verdik. Kızlarımıza da babaannemiz Asya ve annemizin ismi Mihrimah Türkan isimlerini verdik” diye konuştu.

“İlk duyduğumuzda eşim hastaneden çıkana kadar konuşmadı”
Anne Tuğçe Öz de 2 yıldır evli olduklarını ve çocuk istediklerini ama akıllarında çoklu gebelik olmadığını söyledi. Öz, “Hastaneye geldik, kan verdik, hamile olduğumu düşünüyorduk, değerim çok yüksek çıktı. İkiz olabilir dediler. Sonra bir daha geldik, üçüz gibi dediler. Bir daha ki gelişte dördüz olduğunu duyduk. İlk duyduğumuz zaman şok geçirdik. Eşim hastaneden çıkana kadar konuşmadı, şok geçirdi. Ben ‘sağlıkları nasıl olur’ diye sordum. İlerleyen zamanlarda sevindik ama ilk başta şoku atamadık üzerimizden” dedi.

“Eşim ve ailelerimiz çok destek oldu”
Hamilelik sürecinde eşi Emrah Öz’ün hep yanında destek olduğunu dile getiren Tuğçe Öz, “”Eşimin ailesine de teşekkür ediyorum onlar da çok destek oldu. Kendi aileme de teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir dönem oluyor psikolojik ve manevi olarak. Hakan hocanın da her konuda manevi desteği çok büyüktür. Süreç güzel geçti, çok problem yaşamadım. Tek gebeler büyük problemler yaşamış. Ben ayakta atlattım, yürüyerek, gebe değilmişim gibi hareketlerim vardı. Mide bulantısı gibi ufak tefek sıkıntılar oldu sadece. Ağrısız, sızısız ameliyata girdim. Biz doğumun 2 hafta daha geç olmasını istiyorduk. Ama çocuğun biri aynı pozisyonda sıkıştığı için o yüzden oldu” diye konuştu.

“Aşılarımızı olduk korona virüse yakalanmadık”
Baba Emrah Öz, pandemi sürecinin kötü bir dönem olduğunu belirterek, salgının ilk başlarında annesini korona virüsten dolayı kaybettiğini söyledi. Öz, “İlk korona virüs döneminde aşı olmadan önce annemizi kaybettik. İlk koronaya yakalananlardandı. Ailemizde çok kişi koronaya yakalandı ama ben, eşim ve ailemizden birkaç kişi olmadık. Aşılarımızı olduk. Koronaya yakalanmadık, hamilelik sürecimiz böyle ilerledi. Aşı olmayanların büyük risk yaşadıklarını ve gebeliklerinin sıkıntılı geçebildiğini duyduk. Aşı büyük faktör. Herkese korona virüs aşısı olmayı tavsiye ediyoruz” dedi. Tuğçe Öz de tüm hamile adaylarına aşı olmayı tavsiye ettiğini belirterek, “Hakan hocamız bize önermişti. Ben ve eşim aşımızı olduk” dedi.

“4 ayrı yumurtadan oluşan bir gebelik”
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kaya, Tuğçe Öz’ün dördüz gebeliğin spontan, kendiliğinden olduğunu ve 4 ayrı yumurtadan oluştuğunu anlattı. Bu tür gebeliklerin seyrek görüldüğüne değinen Prof. Dr. Kaya, “Bu tür gebeliklerin kendiliğinden bazılarının ilk aylarda gerileyip, durması sık gördüğümüz hadiselerden. Tuğçe hanım da bunlar olmadı. Aileye gebelik başında anlattığımızda ‘2’sinin birisinin durdurulması, diğer çocuklardaki gebeliğin devamı, eve çocuk götürme oranını artırır’ şeklindeki konuşmalarımızda ailenin ‘Allah nasıl dördüz verdiyse o şekilde devamı’ yönünde iradeleri oldu. O da bir isabete ulaştı. Bu da güzel bir şey. Her zaman böyle olmuyor” ifadelerini kullandı.

“34’üncü haftada gebelik sonlandırıldı”
Gebeliğin 34’üncü haftasında 4 bebeğin de bin 500 gramın üzerinde olmasıyla sonlandırıldığını kaydeden Prof. Dr. Hakan Kaya, “Bebeklerimiz bin 550 gram, bin 700 gram, bin 800 gram ve bin 900 gram olarak doğdular. Şu anda bebeklerimiz takipteler, beslenmeleri güzel” dedi.
Prof. Dr. Kaya, pandemi sürecinde dördüz gebeliğin mutlu şekilde tamamlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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