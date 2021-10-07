Kazaya karışıp savrulan otomobilin çaptığı kadın öldü

Isparta’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında savrulan araçlardan birinin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Davraz Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. A.K yönetimindeki 07 SBJ 60 plakalı otomobil ile M.K yönetimindeki 15 ABE 907 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da maddi hasar meydana gelirken direksiyon hakimiyetini kaybeden 15 ABE 907 plakalı otomobil ise, o esnada bölgeden geçen kadına çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri Şerife Sarıgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin yapmış olduğu inceleme sonrasında Sarıgül Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı,

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.