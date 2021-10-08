Isparta’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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Isparta' da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Eğirdir Gelendost yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi Isparta’nın çeşitli hastanelerinde tedavi altına alındı.

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