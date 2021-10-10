Isparta 32 Spor: 0 Pendikspor: 1

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2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 6'ıncı maçında lider Pendikspor’la oynadığı maçı 10 kaybetti.



Stad: Atatürk

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Harun Tekin xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx

Isparta 32 Spor: Alp Arda xx, Şamil Başaran xx, Kadir Turhan xx, Embiya Ayyıldız x, Ertuğrul Kurtuluş xx, Mustafa Diler xx (dk. 74 Mahmut Altınkaya x) Gökhan Yılmaz x, Burak Aydın xx, Arif Birşen x, Mustafa Acar x (dk. 84 Gökhan Göksu), Gökdeniz Varol x (dk. 62 Taner Gümüş x)

Pendikspor: Haydar Yılmaz xx, Abdurrahman Emir Alagöz xx, Görkem Bitin xx (Volkan Okumak) Onur Eriş xx (dk. 90 Burak Aydın), Kerem Kaya xx, Serdar Cansu xx, Zahit Fındık xxx (dk. 85 Osman Burak Destan), Erman Bulucu xx, Uğur Uçar xx (dk. 73 Bekir Karadeniz x), Mesut Özdemir xx, Tarık Terhal xx

Sarı kart: Mustafa Diler, Ertuğrul Kurtuluş, Mahmut Altınkaya (Isparta 32 Spor), Uğur Uçar, Bekir Karadeniz (Pendikspor)

Kırmızı kart: dk. 64 Burak Aydın (Isparta 32 Spor)

Gol: dk. 60 Zahit Fındık



Maçın önemli anları

Dakika: 13 Isparta 32 Spor atağında Ertuğrul Kurtuluş’un yaklaşık 30 metreden sert vuruşu üstten auta çıktı.

Dakika 21: Isparta 32 Sporlu Arif Birşen’in kaleyi sağ çaprazdan gören serbest atışı az farkla üstten dışarı çıktı.

Dakika 25: Pendikspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Kaya’nın vuruşu yan direkten döndü.

Dakika 30: Pendikspor’un sağdan kullandığı korner atışında top Zafer Fındık’ın önünde kaldı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alp Arda’da kaldı.

Dakika 60 (GOL) : Pendikspor atağında soldan Serdar Cansu’nun ortasında arka direkte kendini unutturan Zahit Fındık takımını öne geçirdi: 01

Dakika 64: Isparta 32 Sporlu Taner Gümüş’ün ceza yayı üzerinden sert vuruşu nu kaleci Haydar Yılmaz güçlükle kornere çeldi.

Dakika 79: Pendikspor atağında Görkem Bitin’in sert vuruşunu kaleci Alp Arda kornere çeldi.

Dakika 89: Isparta 32 Sporlu Mahmut Altınkaya’nın ceza yayı üzerinden sert vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

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