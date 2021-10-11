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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sirenler görevi başında ölen itfaiye eri için çaldı

DHA

Sirenler görevi başında ölen itfaiye eri için çaldı


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) GÖREVİ başında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Yavuz Barlas'ın (59) cenazesi, sirenler eşliğinde çalıştığı binaya getirildi. Buradaki törenin ardından Barlas'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Dün görevi başında kalp krizi geçirdikten sonra yaşamını yitiren itfaiye eri Yavuz Barlas için Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü merkez binasında tören düzenlendi. Barlas'ın cenazesi için sirenler eşliğinde binaya getirildi, buradaki törene Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Barlas'ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Başdeğirmen, Barlas'ın görevinin başında hayatını kaybettiğini hatırlattı. Barlas'ın zor durumda kalan insanlara yardımcı olabilmek için her an tetikte bulunan itfaiye müdürlüğüne geldiğini, üzerine kıyafetlerini giyerek görevi devraldığını belirten Başdeğirmen, "Bir yerde olumsuzluk olursa yetişeyim, insanların sorunlarını gidereyim düşüncesiyle vazifesine başladı. Görevine başlar başlamaz geçirdiği ani rahatsızlıkla rahmetli oldu. Her şey yüce Rabbimizin takdirinde" dedi.
'YILLARCA ŞEHRİMİZE HİZMET ETTİ'
İtfaiyecilik mesleğinin kolay olmadığını aktaran Başdeğirmen, "İtfaiyecilik sorumluluk isteyen zor bir görev. Buradaki mesai arkadaşlarıyla birlikte yıllarca şehrimize hizmet etti. Bu vefat bizleri, ailesini ve mesai arkadaşlarını son derece üzmüştür. Geride kalan ailesine, evlatlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" diye konuştu.
Başdeğirmen, şöyle devam etti: "Çok sevilen bir kişiydi. Candan, işini, eşini, ailesini seven bir insandı. Allah rahmet eylesin, mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Onları da yüce Rabbim kazadan, zarardan, ziyandan, kötü durumlardan korusun. Şu andan itibaren ona yapabileceğimiz, hep beraber dua etmektir. Yüce Rabbim, kabrini cennet eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.
Törenin ardından Barlas'ın cenazesi, Dilara Camii'nde kılınan namazının ardından Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-10-11 11:36:41

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