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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi kuruyor

İHA

Isparta Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi kuruyor

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Aktif Yaşam Merkezi kuruluyor. 65 yaş üstü kadın, erkek 50 kişiye hizmet verecek merkezde günlük aktiviteler düzenlenecek.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından sağlık alanında yapılan yatırımlarla hastane görünümüne kavuşan ve vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetinin verildiği belediyenin sağlık işleri müdürlüğü her geçen gün kendisini geliştirerek yoluna devam ediyor.
Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte, belediyenin sağlık işleri müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen burada sağlık personeli ile bir araya geldi, çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
"Sağlık işlerine övgü"
Müdürlüğün yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yapmış olduğunuz yakın davranışlarınızdan dolayı vatandaşlarımız oldukça mutlu. O kadar çok dua alıyorsunuz ki, bu duaları çok daha fazla alacak şekilde altyapıyı oluşturup daha çok insana ulaşmanızı sağlayacağız. Bu yakın ilginizden dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hiçbir şikayet almadım, aksine çok güzel mesajlar alıyorum. CİMER genelde şikayet birimidir ancak sizler için CİMER’den hep teşekkürler geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.
Müdürlüğün sağlık birimlerini tek tek dolaşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde tedavi alan bir vatandaş ile sohbet etti, tedaviyi gerçekleştiren fizyoterapistten bilgiler aldı. Düşme sonucu el bileğini kıran bir vatandaş, belediyenin sağlık işlerinde tedavi gördüğünü belirterek, “Allah razı olsun. Bana çok faydası oluyor. Buradan sağlığıma kavuşup sayenizde çıkacağım” ifadesinde bulundu.
"Fizik tedavi sağlık işlerinde veriliyor"
Belediye Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven de merkezde tedavi almak isteyen ancak engelli olduğu için gelemeyen vatandaşlar için de belediyeye kazandırılan engelli nakil hizmet aracının hizmet verdiğini belirtti.
Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi ile protokol yaptıklarını fizik tedavi rehabilitasyon tedavi seanslarının belediye sağlık işlerinde verildiğini kaydetti.
Güven, “Burada bir hastanede fizik tedavi rehabilitasyon ünitesinde kişilerin hareket kabiliyetlerini geliştirebilecek, artırabilecek nitelikteki tüm cihazlarımızı belediyemize kazandırdık. Yine merkezimizde personelimize hasta yıkama, hasta bakımı, bez değiştirme, göz ağız bakımı, vücut bakımı ile ilgili maket üzerinde uygulamalı eğitimler veriyoruz” görüşlerinde bulundu.
Başkan Başdeğirmen’in ziyaretine eşlik eden İskender Mahallesi Muhtarı Ramazan Geyranlı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Belediyenin sağlık işleri müdürlüğü bünyesinde tüm bu sağlık hizmetlerinin yanı sıra şimdide Aktif Yaşam Merkezini faaliyete geçirmek için harekete geçildi. 25 bayan, 25 erkek olmak üzere 50 kişiye günlük hizmet verecek olan Aktif Yaşam Merkezinde 65 yaş üstü evde yalnız kalmak istemeyen kişiler sabahtan akşama kadar misafir edilecek ve faaliyetler düzenlenecek.
"Yaşam merkezi"
Aktif Yaşam Merkezi kurulacak alanın daha önce düğün salonu olarak hizmet verdiğini hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Merkezimizde evinde yalnız kalan, kendi işini görebilen durumda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın buraya gelerek arkadaş edinmelerini, sohbet etmelerini, değişik aktivitelerle zaman geçirmeleri için güzel bir alan oluşturuyoruz. Bu alandan yaklaşık 50 yaşlı vatandaşımız istifade edebilecek. Yakınları tarafından getirilmeleri imkanı varsa onlar tarafından getirilecek. İmkanı olmayanları da biz evlerinden alıp evlerine bırakacağız. Öğle yemeği, gün içi çaykahve ve değişik ikramları ile akşama kadar dolu dolu, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Şunu biliyoruz ki, evlerinde tüm evlatlar anne, babalarına çok iyi bakıyorlar. Ancak işi olduğu için evinden ayrılmak zorunda oluyor. İşe gittiğinde de evdeki yaşlı bireyi kendi başına akşama kadar kalıyor. Bizde belediye olarak böyle bir proje hazırladık. Belli yaş üzeri vatandaşlarımızı burada misafir ederek, ihtiyaçlarını karşılayarak güzel günler yaşatma arzusundayız” şeklinde konuştu.
Sadece merkezde değil, dışarıda da çeşitli etkinlikler düzenlenebileceğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, piknik, sinema, tiyatro etkinliklerine götürülebileceğini yine çeşitli ziyaretlerde bulunulabileceğini, inşaatın ise kısa sürede başlayacağını sözlerine ekledi.

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