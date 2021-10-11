Isparta’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta'da 2 patenli gencin, kamyonete tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patenli gençler, Karaağaç Mahallesi meydanlığında bir kamyonete tutunarak trafiğe aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde caddede ilerledi. Kask takmayan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmeden sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.