Isparta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 15.40 sırasında EğirdirIsparta karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. İl merkezinden Eğirdir'e doğru seyir halindeki Osman Ş., yönetimindeki 42 AFZ 065 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Yaralılar sürücü Osman Ş. ve yolcu Serhan Ç., ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.

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