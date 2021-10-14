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Eğirdir'de ilkokul öğrencilerinden 'Milli Kültür Sergisi'

İHA

Eğirdir'de ilkokul öğrencilerinden 'Milli Kültür Sergisi'

Isparta Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu 4.sınıf öğrencileri, 'Milli Kültür Sergisi' açtı.


Küçük öğrenciler Sosyal Bilgiler dersi “Ailesi ve çevresindeki milli kültürü yansıtan öğeleri fark eder” kazanımıyla ilgili olarak, “ Milli Kültür Sergisi” açtı. Öğrenciler yöresel kıyafetleri içerisinde, atalardan miras kalan gelenek ve göreneklerden el sanatlarına, ev eşyalarından halk oyunlarına kadar kültürü oluşturan pek çok öğeyi sergide tanıttı. Serginin açılmasına öncülük eden 4. sınıf öğretmeni Gülderen Topdal,"Her milletin kültürü kendine özgüdür. Milli kültür bir milleti diğer milletten ayırır beraberinde güçlendirir. Milli değerlerimiz aslında bizim geleceğe Milli kültürümüzü oluşturmaktadır. Değerlerimiz ile değerliyiz. Biz de Sosyal Bilgiler dersi ünitesi çerçevesinde milli değerlerimiz milli kültürlümüz ünitesini işliyorduk, öğrencilerimizle birlikte böyle bir sergiyi açtık" dedi.

"150 yıllık baston, 82 yıllık nüfus cüzdanı ilgi gördü"
Sergiyi gezen diğer sınıf öğrencileri geçmişte kullanılan mutfak eşyaları, kıyafetler, ev eşyaları ve paraları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Sergide bir öğrencinin büyük dedesine ait nüfus cüzdanı, baston, kömürlü ütü, gaz lambası, Isparta halısı, ibrik, bavul, kahve değirmeni ve bakır ürünler öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi.

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