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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da köy garajı ve çarşamba pazarı yenileniyor

İHA

Isparta’da köy garajı ve çarşamba pazarı yenileniyor

Isparta’da Köy Garajı ve Çarşamba Pazarı esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, karşılıklı istişareler ile bölgenin yeraltı otoparkları ve modern dükkanları ile yenileneceğini söyledi. Başdeğirmen, “Sizleri mağdur etmeden buraları yenileyeceğiz. Bölgeyi en az 50 yıl modern bir şekilde ticaret yapılabilir bir şekle getireceğiz” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Mahallesinde bulunan Köy Garajı ve Çarşamba Pazarı esnafıyla bir araya geldi. Günün şartlarına uymayan Yeni Çarşamba Pazarı ve Köy Garajı baştan aşağıya yenilenecek. Esnafı tek tek ziyaret eden ve ‘işlerinde bol kazanç’ dileklerini ileten Başkan Başdeğirmen, Köy Garajının, Çünür Mahallesindeki yeni otogar bölgesine taşınmayacağını, mevcut köy garajı ile bölgedeki dükkanların günümüz şartlarına uygun, modern bir şekilde yenilenerek tüm şehre hizmet veren bir alan haline getirileceğini aktardı. Yapılacak dükkanların altlarının otopark olacağını dile getiren Başdeğirmen, çalışmaların karşılıklı istişareler ve gönül rızasıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim döneminde vaat ettiği Köy Garajının yenilenmesi için somut adım atıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Köy Garajı esnafıyla bir araya geldi, esnafı ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başdeğirmen “Sizleri mağdur etmeden buraları yenileyeceğiz” dedi. Ardından kasaplar çarşısındaki esnaflarla bir araya gelen Başdeğirmen, Köy Garajında yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Göreve gelmesinin ardından mevcut alanda yapılacak çalışmalarla ilgili olarak birkaç kez karşılıklı istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Bu çalışmalarımızdan birisi de Çarşamba Pazarı bölgesi ile Köy Garajının yenilenmesi Projesiydi. Projemizi hazırladıktan sonra burada çok güzel bir alan çıktı. Burayı belediye olarak 1,5 2 yıl içerisinde bitiririz” derken, esnafın mağdur edilmeyeceğini ve yenileme sonrası esnafın yine aynı yerinde yer alacağını belirtti.
Projeyi 3 kademede yapma planlarının olduğunu aktaran Başdeğirmen, “Amacımız önce köy garajımızı yapmak. Bunu yaparken, birinin altına otobüslerin, diğerinin altına arabaların girebileceği şekilde altını iki katlı otopark yapma düşüncemiz var, yine bu bölgenin de yenilemesi sırasında bu bölgenin de altını açarak otopark yapma amacındayız. Eğer bu otoparkları yapamazsak ileride çok büyük sorunlar olacağı inancındayız. Bölgeyi en az 4050 yıl ticaret yapılabilir bir şekle getirebilmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
Geçmiş dönem projesi hazırlanan Çünür Mahallesindeki Yeni Otogarda, Köy Garajı için bir alan oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, Köy Garajı esnafının oraya gitmeyeceğini ve mevcut yerinde hizmet vermeye devam edeceğini aktardı. Başdeğirmen, “Proje önceki dönem içerisinde bitmiş olsaydı sizler buradan yeni otogara taşınmanız gerekecekti. Biz sizi oraya göndersek nasıl ticaretinizi yapabileceksiniz. Bunların da hesabını yaptık. Sizler burada ne kadar hassassanız, işlerinizin randumanlı yürümesi için belediyemizden beklentiniz varsa, biz o beklentilerin çok daha üstünde düşünerek sizleri mağdur etmeden buraları yapmak ve en iyi şekilde ticaretinizi devam ettirmeniz amacındayız. Yeni otogara gitmenizin bir harakiri olacağını, insanlarımızın çok büyük zarar göreceğini düşündüğümüz için orayı iptal ettik. Gelir gelmez köy garajını oradan çıkardık. Köy garajının burada kalması gerektiğini buranın da yenilenmesine karar verdik” dedi.
Projenin karşılıklı istişare ile yapılacağına, Yeni Köy Garajı ve esnafların yerlerinin yıkılarak daha modern bir hale getirileceğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bölgeyi 44 mahalleden vatandaşlarımızın 7 gün gelebileceği bir pazar haline getireceğiz. Sizlerin onayı ile bu işlere başlayacağız. Tüm esnaf guruplarımızla tek tek bir araya geleceğiz, istişarelerde bulunacağız, taleplerini alacağız, ortak bir noktada buluşarak işimize bir an önce başlayacağız. Amacımız dönemimiz içerisinde bu işi bitirip sizlerin güzel, modern işyerlerinize geçebilmeniz. Burayı en güzel ve modern bir şekilde yapma gücümüz var. Belediye demek sizlerin hizmetlerinizi en iyi şekilde verebilmenizi sağlayabilmek demektir. Amacımız sizlerin ticaretinde mağdur olmamanız ve vatandaşımızın memnuniyetidir.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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