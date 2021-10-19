Isparta'da şüpheli araçlardan bin 231 gümrük malzemesi ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda şüpheli 2 araçtan bin 231 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. 4 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan başarılı çalışma sonucunda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli 2 araç arandı. Aramaların ardından araçlardan bin 231 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Araçlardaki 4 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.