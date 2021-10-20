Isparta 32 Spor'dan ahde vefa

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, bu yıl geçmişte takıma emek veren eski yönetici ve futbolcuları ziyaret ediyor. Teknik Direktör Tarım Söyleyici ve yöneticilerden Fatih Yüksel köklü kulübün eski futbolcularından olan Cemal Çeliknalca, İbrahim Şahin ve İhsan Yüksekçınar' ı ziyarette bulunup vefa örneği göstererek formalarını hediye ettiler.

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