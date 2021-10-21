Isparta'da seyyar satıcıyı gasp eden şahıs tutuklandı

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Isparta'da sokakta mısır satan bir şahsı bıçakla gasp eden zanlı tutuklandı.

Olay, Kutlubey Mahallesi 1729. Sokak'ta meydana geldi. Fatih Y. isimli şahıs, mısırcılık işiyle uğraşan N.B.'nin iki yüz lirasını bıçakla gasp etti. N.B.’nin durumu emniyete haber vermesi üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet ekipleri, firari şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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