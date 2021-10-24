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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da kazanlar pekmez üretimi için kaynıyor

İHA

Isparta'da kazanlar pekmez üretimi için kaynıyor

Isparta’da üzümün pekmez yolculuğu başlarken, merkeze bağlı Yakaören köyünde yüzyıllardır devam eden pekmez üretimi için geleneksel tarifle kazanlar kaynıyor.
Yakaören’in bereketli topraklarında yetişen siyah gemre üzümleri hasat edildikten sonra sıkılarak suyu çıkarılıyor ardından beyaz pekmez toprağıyla buluşan üzüm suyu ön kaynama işlemine tabi tutuluyor. Daha sonra ise odun ateşinde saatlerce kaynayan bu karışım pekmeze dönüşüyor.
Pekmez yapan ailenin tüm bireyleri gencinden yaşlısına bu aşamalarda görev alıyor. Kimi ateşin belli bir seviyede yanması için çaba sarf ederken, kimi ise saatlerce pekmezi karıştırıyor. Üzüm suyunun pekmeze dönüşüp dönüşmediğinin kararını veren ise genelde evin en yaşlısı oluyor. Yakaörenli ailenin evinde bu kararı Fevziye Uçman verdi. Bir tabak içinde kendisine verilen pekmezi sağa sola eğerek kontrol eden Fevziye teyze yılların tecrübesiyle pekmezin olup olmadığını bir bakışta anlayarak pekmezin 15 dakika daha kaynaması gerektiğini söyledi. Fevziye teyzenin tarifiyle kaynatılan pekmez en son süzülerek soğumaya bırakıldı.
Yakaören köyünde Fevziye Uçman ve ailesini eşiyle birlikte ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu da pekmez yapımını yakından izledi, kazan başına geçerek pekmez karıştırdı. Pekmez yapımı süreci hakkında aileden bilgi alan Vali Seymenoğlu aileyle sohbet etti, pekmez hazırlığının bereketli olması temennisinde bulundu.

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