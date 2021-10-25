Isparta'da otomobilde 53 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde 53 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Konya´dan Isparta´ya kaçak silah getirileceği yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, şüphelilerin otomobilini Şarkikaraağaç ilçesi Arak köyü yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada 30 adet 9 mm, 23 adet 7,65 mm çapında olmak üzere toplam 53 tabanca ile 25 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.O.E. (54) ve M.A.E. (27) ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2021-10-25 12:38:00



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