Otomobile gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği Athena buldu

Isparta’da polis bir araçta narkotik dedektör köpeği Athena ile yaptığı aramada 9,97 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada bir aracı durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpeği Athena ile yapılan aramada, 9 paket halinde 9,97 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi. Araçta yakalanan 2 şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından adli işlem başlatıldı.

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