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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da itfaiye personeline dünya standartlarında eğitim sahası

İHA

Isparta’da itfaiye personeline dünya standartlarında eğitim sahası

Isparta Belediyesi, itfaiye personeline spor ve eğitim amaçlı yararlanabilecekleri dünya standartlarına uygun bir saha inşa ediyor.
Vatandaşların belediyeden aldığı hizmetlerin en önemlilerinden birisi de hiç şüphesiz ki itfaiye müdürlüğüne ait çalışmalar. Yangına zamanında müdahale eden, yeri geldiğinde araçta zorda kalan bir kişiyi kurtaran, çukurda kalan bir canlıyı çıkaran, dalgıç ekipleriyle suda boğulma olaylarına müdahale eden, yeri geldiğinde de baca temizliği yapan İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin her an olaylara anında müdahale edebilmeleri gerekiyor. Bunu yapmak için de itfaiye personelinin sporlarını ve eğitimlerini tam anlamıyla alabilmeleri büyük önem taşıyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte belediyenin birçok müdürlüğüne yeni hizmet binaları kazandırıldı. Bunlardan birisi de İtfaiye Müdürlüğüne ait yeni hizmet binası. Temizlik ve Zabıta Müdürlüklerinin de hizmet vereceği alanda günün teknolojisine uygun ve modern bir şekilde inşa edilen İtfaiye Müdürlüğü merkez binası önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. İtfaiye Müdürlüğüne ait bina yapımı tamamlanırken, müdürlüğün hemen yan tarafındaki bahçede ise eğitim ve spor alanları yapımı devam ediyor.
300 tonluk su deposu olacak
300 tonluk su deposunun da yer aldığı bölgede kurulum aşaması devam eden eğitim alanı Dünya standartlarına uygun olarak inşa ediliyor. İçerisinde canlı kurtarmak için çukur oluşturulan, pentatlon sahası kurulan eğitim alanında, yön bulma, duman takibi ve canlı kurtarma çalışmalarının yapılabileceği labirent bir bina yapılıyor. Ayrıca eğitim alanında 9 metre yüksekliğe sahip bir kule ile itfaiye personelinin günlük sporlarını yapabilecekleri voleybol sahası da yer alacak.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgenin en üst seviyede araçgereç ve teçhizatına sahip Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait yapımı devam eden eğitim alanında incelemelerde bulundu.
İtfaiye Müdürlüğüne ait birinci aşama olan yeni hizmet binasının tamamlandığını ve ikinci aşamada da eğitim ve spor alanlarının yapımına başlandığını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, alanda itfaiyenin su ihtiyacını karşılayacak olan 300 tonluk su deposu olduğunu ve suyun artezyen kuyusu açılarak alındığını belirtti.
“Önceki yerde kısıtlı eğitim alabiliyorlardı”
Eğitim sahasına ilişkin bilgiler de veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “İtfaiyemize dünya standartlarındaki eğitim altyapısı neyse onu burada hazırlıyoruz. Önceki yerimizde böyle bir imkanımız yoktu, olmayınca da kısıtlı yerlerde eğitim alabiliyorlardı. Burada tüm eğitimler itfaiye personelimize verilecek. Personelimiz burada eğitimini alarak olaylara daha başarılı bir şekilde müdahale edecek, kurtarma çalışmalarını yapacak” dedi.

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