Eğirdir’de 39 yaşındaki kadın göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu

– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir kadın göğsünden tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Eğirdir Otogarı’nda meydana geldi. Otogardaki bir yazıhanenin yanında silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis, yerde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bir kadının yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hülya Arsever(39) olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirledi. Cenazenin yanında da bir tabanca bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arsever’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Arsever’in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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