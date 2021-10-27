Eğirdir’de durdurulan araçtan cephanelik çıktı

– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde polisin durdurduğu bir araçtan 3 ruhsatsız tüfek ile 648 adet fişek ele geçirildi.
Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün sanayi sitesi içerisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polisin yaptığı araştırmada araçta 1 adet Martin marka yarı otomatik ruhsatsız tüfek, 1 adet senatör magnum marka yarı otomatik ruhsatsız tüfek, 1 adet markası ve seri numarası olmayan yarı otomatik ruhsatsız tüfek olmak üzere toplamda 3 adet yarı otomatik ruhsatsız tüfek 648 adet fişek ve çok sayıda silah aparatı olduğu belirlendi. Ruhsatsız tüfek, fişek ve silah aparatlarına el konulurken, sürücü Y.Ö., hakkında adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.