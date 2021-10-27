Sokakta ölü bulunan Hülya, kendini vurmuş

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA) ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, silah sesi duyulması üzerine çevredikilerin ihbarıyla olay yerine gelen polisin, sokakta göğsünden vurulmuş halde ölü bulduğu Hülya A.'nın (39), intihar ettiği anlaşıldı.

Eğirdir'de dün öğle saatlerinde Adayolu Caddesi'nde otogar yakınında silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hülya A.'yı göğsünden vurulmuş halde buldu. Polis, olayın ardından eşi C. A.'nın ifadesini aldı. Araştırma sonrasında Hülya A.'nın intihar ettiği anlaşıldı. Yaklaşık 2 yıl önce evlendiği asker eşiyle tartışan Hülya A.'nın öğle saatlerinde valiziyle evden ayrıldığı, yanına kocasının tabancasını da aldığı belirtildi.

Hülya A.'nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Kemal ERBEN

2021-10-27 12:43:43



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