Sürücü virajı alamayarak ağaca çarptı: 4 yaralı

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Isparta’da virajı alamayan sürücü ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay, bugün 12.00 sıralarında Gökçay mesirelik alanda meydana geldi. Sürücü M.B.T. idaresindeki 34 LC 5734 plakalı otomobil virajı alamayarak refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan R.İ., F.T., A.U. ve sürücü M.B.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 ekiplerine ihbar vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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