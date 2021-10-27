Eğirdir'de tırmanışa gittikten sonra kendisinden haber alınamayan adam ölü bulundu Ölü olarak bulunan adamın yakınları sinir krizleri geçirdi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde dağa tırmanışa gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 53 yaşındaki Mehmet Dereli, arama çalışmalarının 5’inci gününde sarp ve kayalık alanda ölü olarak bulundu.

İstanbul’da yaşayan Mehmet Dereli, tatil için geldiği memleketi Eğirdir ilçesinde cumartesi günü 2 köpeğiyle birlikte Oluklacı’ya doğru tırmanışa geçti. Akşam saatlerinde annesini arayarak, dönüş yolunda olduğunu söyleyen Dereli’den bir süre sonra haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye giden polis, Dereli ile birlikte tırmanışa giden 2 köpeğin bıraktıkları aracın yanına döndüğünü gördü. Bunun üzerine jandarma, polis, AFAD ve gönüllü ekipler arama çalışması başlattı. Bölgede 5 gündür devam eden arama çalışmalarında Mehmet Dereli, bugün Çamoluk mevkii bölgesinde kayalık ve sarp bir arazide ölü olarak bulundu.

Ekipler, Dereli’nin cenazesini bölgeden indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, bölgeye gelen Mehmet Dereli’nin yakınları sinir krizi geçirdi.

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