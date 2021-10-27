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Dağlık alanda ölü bulunan adamın cenazesini 700 metreden komandolar indirdi

İHA

Dağlık alanda ölü bulunan adamın cenazesini 700 metreden komandolar indirdi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde çıktığı dağda ölü olarak bulunan adamın cenazesi, yaklaşık 700 metre yükseklikten komandoların yardımıyla 4 saatte indirildi.
İstanbul’da yaşayan Mehmet Dereli (53), tatil için geldiği memleketi Eğirdir ilçesinde cumartesi günü 2 köpeğiyle birlikte Oluklacı’ya doğru tırmanışa geçti. Akşam saatlerinde annesini arayarak, dönüş yolunda olduğunu söyleyen Dereli’den bir süre sonra haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye giden polis, Dereli ile birlikte tırmanışa giden 2 köpeğin bıraktıkları aracın yanına döndüğünü gördü. Bunun üzerine jandarma, polis, AFAD ve gönüllü ekipler arama çalışması başlattı. Bölgede 5 gündür devam eden arama çalışmalarında Mehmet Dereli, bugün öğlen saatlerinde Çamoluk mevkii bölgesinde kayalık ve sarp bir arazide ölü olarak bulundu. Bölgeye gelen Mehmet Dereli’nin yakınları gözyaşı dökerek, sinir krizi geçirdi.

Cenaze sarp ve zorlu bölgeden 4 saatin sonunda indirildi
Mehmet Dereli’nin kayalık ve sarp bir bölgede bulunan cenazesini indirmek için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma(JAK), Eğirdir Dağ Komando Okulu’ndaki arama kurtarma timi ve gönüllü ekipler seferber oldu. Bölgenin sarp arazi olması nedeniyle indirilemeyen cenaze, bulunmasından 4 saat sonra yaklaşık 700 metre yükseklikten halat yardımıyla sağlık ocağı evleri arkasına indirildi. Burada tabuta alınan Mehmet Dereli’nin cenazesi otopsi için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne götürüldü. Dereli'nin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

“Helikopterle aldırmayı düşündük”
Gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD Ekip Amiri Erhan Gökdere, Mehmet Dereli'nin cenazesinin sarp kayalıklar arasında olduğunu belirterek, “Bulunduğu yer çok zor bir yerdi. Alınması neredeyse mümkün değildi. Önce helikopterle aldırmayı düşündük ama helikopterin inemeyeceğini söylediler. Komando birliğinden gelen dağcı ekibi bize yardımcı oldular. Onlarla birlikte 700800 metre gibi sarp araziden indirmeyi başardık” dedi.
Gökdere, Dereli’nin cenazesinin 2 saatlik çalışmayla indirildiğini söyledi.

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