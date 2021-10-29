Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kent merkezinde düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törende kentte yetiştirilen komandoların geçişi sırasında vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, Vali Ömer Seymenoğlu, konuşmasında “Ülkemizin üzerinde oynanan kirli oyunlara asla taviz vermemeliyiz” dedi.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98’inci yıldönümü Isparta’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Hükümet Caddesi’nde gerçekleştirilen tören ilk olarak Vali Ömer Seymenoğlu’nun tebrik kabulü ile başladı. Meydandaki törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Buradaki tören Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman’ın, asker, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.



“Cumhuriyet meşalesi sonsuza kadara yanacak ve taşınacaktır”

Daha sonra Vali Ömer Seymenoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümüne ulaşmanın haklı gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Vali Seymenoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet rejimine sahip çıkmak ve ilelebet yaşatmak bizlerin en temel görevidir. Şüphesiz ki Cumhuriyet meşalesi geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde sonsuza kadar yanacak ve taşınacaktır” dedi.



“Hainliklerin üstesinden güçlenerek çıkmalıyız”

Konuşmasında gençlere seslenen Vali Seymenoğlu, onlara gelişen bilim ve teknolojiyi takip etmelerini önerdi. Seymenoğlu, “Gelecekte daha güçlü ve başarılı olabilmek, Cumhuriyetimizin kazandırdığı değerlere sahip çıkarak ve çok çalışarak mümkündür. Hain planlar karşısında kendimize olan inancımızı ve özgüvenimizi kaybetmemeli, birbirimize kenetlenerek, hainliklerin üstesinden güçlenerek çıkmalıyız. Buna en güzel örnek kahramanlıklar dolu şanlı tarihimizdir” diye konuştu.



“Birbirimize kenetlenmeli ve tek vücut olmalıyız”

Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafyanın gerek konum gerekse stratejik bakımdan büyük öneme sahip olduğuna değinen Vali Ömer Seymenoğlu, “Bu yüzden üzerimizde oynanan kirli oyunlara asla taviz vermemeliyiz. Şanlı al bayrağımız, maneviyatımız, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve ülke bütünlüğümüz uğruna milli birlikte sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeli ve tek vücut olmalıyız” diye konuştu.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu ve öğrenciler şiirlerini okudu. Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kentte düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, geçit töreniyle sona erdi. Törende kentte yetiştirilen komandoların geçişi sırasında vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Komandolar, vatandaşların alkışları arasında geçişlerini tamamladı. Geçit töreni sırasında vatandaşların üzerine gül suyu sıkıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.