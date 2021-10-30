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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşları küçük, maharetleri büyük ellerden Cumhuriyet sergisi

İHA

Yaşları küçük, maharetleri büyük ellerden Cumhuriyet sergisi

Isparta Belediyesi ISMEK birimi tarafından 815 yaş gurubu çocuklara yönelik açılan Yaz Kursunda ortaya konan el emeği göz nuru eserler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Kaymakkapı Meydanında düzenlenen sergi ile Ispartalıların beğenisine sunuldu.
El nakışı, takı tasarım, ahşap boyama, kokulu taş, mis sabun ve mum alanlarında açılan kursa yaklaşık 200 çocuk katılırken, kursiyerlerin her türlü materyal ihtiyaçları belediye tarafından karşılandı.
Sergi açılışına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldı, sergi açılışı çocuklarla birlikte gerçekleştirildi. Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen sergiyi tek tek gezerek, çocukların ortaya koydukları eserleri bir bir inceledi, çocukları yaptıkları işlerden dolayı kutladı, kurs katılım sertifikalarını takdim etti.
“Çok özel bir sergi”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çok özel ve çok güzel bir sergi açılışı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Geleceğimizin teminatı bu güzel gençlerimiz, Cumhuriyetimizin 98. yılında çok güzel işler yaptılar. Maharetli çocuklarımız, gençlerimiz ISMEK kurslarında aldıkları eğitimlerle bu eserleri ortaya koydular. Bu çocuklarımız kabiliyetli, geleceği parlak çocuklarımız. Bu çocuklarımızın, gençlerimizin çok daha güzel şeyleri ülkemize kazandıracaklarına inanıyorum. Bizler 98.yılını kutladığımız cumhuriyetimizin bugününde geleceğimizi bu gençlerimize emanet edeceğiz. Nice kutlama günlerimizi bu gençlerimiz çok daha büyük başarılarla öne çıkarak bizlerin önüne sunacaklar. Bu sergi bizler için çok önemli. Biz büyükler bazı şeyleri yapabiliyoruz ancak çocuklarımızın yaptığı bu güzelliklerin daha farklı olduğuna inanıyorum. Gençlerimiz önümüzdeki yıllarda çok güzel hizmetler yaparak devletimize milletimize hayırlı işler yapacaklar, ailelerine hayırlı evlatlar olacaklar. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi kutluyorum, ailelerini tebrik ediyorum. Bu başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

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