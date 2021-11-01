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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Belediyesi 7,6 MV’lık GES yatırımına başladı

İHA

Isparta Belediyesi 7,6 MV’lık GES yatırımına başladı

Isparta Belediyesi Senirce Ovasındaki tepelere yapacağı 6,6 Megavatlık Güneş Enerji Sistemlerinin 5,6 Megavatlık kısmının inşaatına başlıyor. Ayrıca ISTEM’in çatısına kurulacak olan 1 Megavatlık GES için de anlaşma yapıldı. 5 ay içerisinde tamamlanması beklenen GES yatırımlarıyla aylık 3 milyon liralık belediyenin enerji tasarrufu sağlaması hedeflenirken, yıllık 36 milyonluk enerji tasarrufu ile şehre yeni yatırımlar kazandırılacak.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Senirce Ovasına yapılacak olan ve Maliye ve Hazine Bakanlığından GES yatırımları için tahsisi alınan arazide incelemelerde bulundu. Geçen yıl tahsisi alınan arazideki alanlara kurulacak güneş enerjisi sistemlerinin planlarını inceleyen Başkan Başdeğirmen, yapılacak yatırımlarla Isparta’nın en çok GES’e sahip iller arasında olacağını söyledi.
Günümüzün en önemli yatırımları arasında enerjinin bulunduğuna işaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tahsisi yapılan arazide projelendirme çalışmalarının yapıldığını söyledi. Alanda 6,6 megavatlık güneş enerjisi yatırımı için çalıştıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “5,6 Megavatın ihalesini gerçekleştirdik, müteahhide yer teslimin yaptık. İlk etapta 5,6 ve nihai olarak 6,6 megavatlık güneş enerjisi santrallerimizi kuruyoruz. En değerli şey enerji oldu. Yüce Rabbimizin vermiş olduğu güneşten istifade ederek enerji elde etme amacındayız” dedi.
Isparta Belediyesi olarak aylık 3 milyon liralık bir enerji giderlerinin bulunduğuna işaret eden Başkan Başdeğirmen, “Yapacağımız bu santrallerle yıllık 36 milyon liralık bir enerji tasarrufu gerçekleştireceğiz. 6,6 megavat Senirce’ye yapıyoruz. Yine 1 megavatta ISBAŞ’ın çatısı için anlaşma yaptık. Şu anda Isparta Belediyesi olarak 7,6 megavatlık güneş enerji sistemi kurma programımız devam ediyor” derken, Senirce’de boş kalan araziye de ne kadarlık daha GES kurulabilir onun çalışmasını yaptıklarını belirtti.
Senirce tepelerine kurulacak GES arazilerinin taşlık bir alan olduğunu aktaran Başdeğirmen, “Tarım yapılamayan, herhangi bir şekilde kullanılamayan bu arazileri faydalı hale getiriyoruz. Bu milli servete bir destektir. Ülkemizin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı dışarıdan almış olduğumuz kömür ve doğalgazdan üretiliyor. Enerjiyi bizim kendimiz üretmemiz gerekiyor. Onun için bu çalışmalara hızlı bir şekilde girdik. Yakın zamanda Türkiye’nin en çok güneş enerjisine sahip bir il olacağız. Bu şehrimize uzun yıllar fayda getirecek güzel çalışmalar. Yaklaşık 5 ay sonra faaliyete geçecek.” şeklinde konuştu.
Şehre güzel kazanımlar sağladıklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, aylık 3, yıllık 36 milyon liralık elektrik giderinden kurtulacaklarını belirterek, 5 yıllık enerji tasarrufuyla sıvı atık tesisinin, içme suyu tesislerinin tamamen değiştirilebileceğini kaydetti. Başdeğirmen, 5 yıllık gelirle altgeçitler, üst geçitler yapılabileceğini bunun yanında daha çok büyük projelerin uygulanabileceğini aktararak, “Bizim buradaki tasarrufumuz çok önemli, çok değerli. Aylık 3 milyon lira şehrimizin cebinde kalacak paradır. Bu da gelecekte çocuklarımızın daha rahat, daha güzel, daha yaşanabilir bir Isparta içinde hayat sürmelerine vesile olacaktır” görüşlerinde bulundu.

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