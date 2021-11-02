Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevine başladı

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Isparta Milli Eğitim Müdürlüğünde Ramazan Tamer Büyükküpçü’nün vekaleten yürüttüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Diyarbakır Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur atanoı. Baydur bugün resmi olarak Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı.

Eski Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’ın istifası ile boşalan Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini, Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Ramazan Tamer Büyükküpçü vekaletin yürütüyordu. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dün yapılan tayinle Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur atandı. Ataması gerçekleşen Erhan Baydur bugün resmi olarak görevine başladı.

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