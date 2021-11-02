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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da kültür gecesinde renkli görüntüler ortaya çıktı

İHA

Isparta’da kültür gecesinde renkli görüntüler ortaya çıktı

Isparta Belediyesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle uluslararası öğrencilerin hazırlayıp sunduğu kültür gecesi düzenlendi. Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen geceye Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldı. Gecede SDÜ ve ISUBÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ülkelerine has kültürlerini geceye katılan diğer ülke öğrencileri ve Ispartalılarla paylaştı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ve Burkina Faso’lu Yüksek Lisans Öğrencisi, Hafız Saad Rouamba’nın Kuran’ı Kerim tilaveti ile süren programda Yemen, Endonezya, Afganistan, Filistin ve Afrika’dan Isparta’ya gelerek üniversite hayatına devam eden uluslararası öğrenciler kültürlerini yansıtan bir program sundu. Gecede Yemen Mili Dansı, Endonezya Orkestrası, Afganistan Yöresel Dansı, Endonezya Nusantara Dansı, Endonezya Pencak Silat Savunması, Afrika Geleneksel Dansı, Yemen Samba Dans gösterileri gerçekleştirildi. Gecede ney dinletisi de yer aldı. Kültür Gecesi Isparta Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle son buldu.
Gecede Filistinli öğrenci, Bisan Duhair ve Iraklı öğrenci Nureddin, kalplerinde yeşeren memleket hasretini yansıtmak, memleket sevgisini, Filistin’i ve Mescidi Aksa’yı anlattığı şiirleri ise salonda bulunanları duygulandırdı.
Tunus’tan 6 Aylık Erasmus Değişim Programı için gelen, Finans ve Bankacılık Öğrencisi Mohamad Taha’nın seslendirdiği birbirinden güzel eserler başta olmak üzere ülkelerin kültürleri salonda bulunanları coşturdu.
Kültür Gecesinin sonunda Başkan Başdeğirmen’e Afganistan’ın yöresel kıyafeti hediye edildi. Programa katılan uluslararası öğrenciler gecenin sonunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile fotoğraf çekildi, selfi yaptı.
Gecede uluslararası öğrencilere seslenen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, salonda güzel bir renk ve mozaik olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “İyi ki varsınız, böyle güzel bir programı hazırladınız” dedi. ISUBÜ ve SDÜ’de 86 ülkeden 2 bin 700 uluslararası öğrencinin eğitim aldığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Neredeyse dünyanın yarısı. Bu çok güzel bir şey. Bu arkadaşlarımız bizim dilimizi, milliyetimizi, kültürümüzü, ülkemizin bilgilerini o kadar güzel edinmişler ki bizi bizden iyi tanıyorlar. Bizlere olan sevgileri saygıları her zaman bizleri etkilemiştir” şeklinde konuştu.
İçerisinde bulundukları Belediye Kültür Merkezinin önümüzdeki süreçte de yapılacak her türlü etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu aktaran Başdeğirmen, ülkelerin hangi kültürlerinin olduğunu ve ne şekilde yaşattıklarını kendilerinin de merak ettiğini dile getirdi. Başdeğirmen, “Bizler üniversitelerimizin her türlü etkinliğinde burayı kendilerine tahsis edebiliriz. Yeter ki, öğrencilerimiz burada etkinlik yapmak istesinler. Bu altyapıyı büyük emek verilerek yapılan bu güzel binayı hep beraber değerlendirelim” görüşlerinde bulundu.
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Isparta Başkanı Ali Arslan da pandemi dolayısıyla iki yıl ara verdikleri etkinliklere tekrar başladıklarını söyledi. Arslan, “Bu bir başlangıç. Bugüne kadar bizlere destek veren Belediye Başkanımızla birlikte çok daha güzel, geniş katılımlı, sınır ötesi ülkelere ulaşacak çalışmalara devam edeceğiz” derken, dernek olarak yaptıkları yapacakları çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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