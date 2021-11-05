Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 15 gram eroin ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan çalışmada durumundan şüphelenilen 03 plakalı araç Eğirdir otogar önündeki uygulamada durdurulup detaylı arama yapıldı. Aramada 15 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve bir adet çeyrek uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile sürücü Y.Y., araçta yolcu olarak bulunan M.K. ve E.D. gözaltına alındı.

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