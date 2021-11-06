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TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Ankara Demirspor: 1

İHA

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 11. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor, sahasında Ankara Demirspor’a 10 mağlup oldu.

Stat: Atatürk
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Uğur Onay xx, Muhammet Ali Doğan xx
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Mahmut Altınkaya x (Bozan Uymaz dk. 46 x), Şamil Başaran xx (Said Can dk. 79 x), Efşan Geçgin xx, Kadir Turhan xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Mustafa Diler xx (Embiya Ayyıldız dk. 83 ?), Arif Birşen xx Taner Gümüş x, Mustafa Acar xx, Burak Aydın xx (Furkan Özdemir dk. 64 x)

Ankara Demirspor: Oğuz Çalışkan xx, Hüseyin Eren Bektaş, Kamil İçer xx, Hasan Kaya xx (Mustafa Fettahoğlu dk. 86 ?), Yusuf Akyel xx (Ahmet Sivri dk. 86 ?), Harun Aydın xx, Umut Pusat xxx (Çağrı Bülbül dk. 78 x), Alim Harlak xx (Serdar Eylik dk. 71 x), Aykut Civelek xx, Rahmi Can Karadaş xx, Ergin Keleş xxx (Mücahit Can Akçay dk. 76 x)
Gol: Umut Pusat (dk. 52) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Hüseyin Eren Bektaş, Yusuf Akyel, Mücahit Can Akçay (Ankara Demirspor), Mustafa Diler (Isparta)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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