Elektrikli jet motoru Eğirdir Gölünde test edildi

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Türk Mühendislerin üstün gayret ve çabalarıyla geliştirilen, çevreci ve dıştan takmalı elektrikli jet motoru Eğirdir Gölünde Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM)’e ait tekne üzerinde test edildi.

Test çalışmalarına Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karapınar ve Dr. Muhammet Ali Okka'nın yanı sıra SAREM Müdürü Fuat Bilgin, Enstitü Müdür Yardımcısı vekili Kadir Çapkın ve teknik heyet katıldı.

Fosil yakıtlı motorların çevreye verdiği zararı tamamen ortadan kaldıracak şekilde tasarlanan çevre dostu motor İçme suyu havzaları içinde büyük umut olacağı bildirildi.

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