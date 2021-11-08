5 gündür kendisine zarar veren eşeğin tedavisine başlandı



Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde başını evlerin duvarlarına vurarak kendisine zarar verdiği belirtilen sahipsiz eşek, kent merkezindeki özel bir çiftlikte bakıma alındı. Yetersiz beslenme nedeniyle dolaşım ve solunum sistemi bozukluğu teşhisi konulan eşeğin tedavisine başlandı.

Yalvaç'ta Korukaya köyü sakinlerinin çarşamba gününden itibaren evlerin duvarlarına başını çarparak kendisine zarar verdiğini söylediği eşek, Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedaviye alındı. Belediye ekipleri ilk olarak Yalvaç'ta veteriner hekim Askeri Doğan ile temas kurdu. Eşeğin sağlık durumu kontrol edildikten sonra hayvan bulunduğu yerden kaldırılarak, tedavi edilmek üzere kent merkezindeki özel bir çiftliğe götürüldü.

SERUM TEDAVİSİ GEREKİYOR

Çiftlikte, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde görevli bir veteriner hekim tarafından detaylı sağlık durumu incelenen eşeğin tedavisine başlandı. Eşeği muayene eden veteriner hekim Askeri Doğan, hayvana yetersiz beslenme nedeniyle dolaşım ve solunum sistemi bozukluğu teşhisi konulduğunu anlattı. Hastalandığı için eşeğin tırnaklarında ve gözlerinde rahatsızlıklar meydana geldiğini dile getiren Doğan, hayvana serum tedavisi gerektiğini söyledi.

Isparta'da adı açıklanmayan bir hayvanseverin çiftliğine yerleştirilen eşeğin tedavi sürecinde sağlıklı beslenmesinin sağlanıp, iyileşmesi hedefleniyor.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2021-11-08 13:21:50



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