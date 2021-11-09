Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü pastaneye daldı

Isparta’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü pastanenin içine girerek durabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Kaza bugün 14.30 sıralarında 107 cadde üzerinde meydana geldi. Saliha Koç, 32 ABV 851 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle pastanenin içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili tutanak tuttu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.