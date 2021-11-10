Isparta’da karmaşaya neden olan kavşak yeniden düzenleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da karmaşaya neden olan kavşak yeniden düzenleniyor

İHA

Isparta’da karmaşaya neden olan kavşak yeniden düzenleniyor

Isparta Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatmak adına Hızırbey Mahallesi’nde karmaşaya neden olan kavşakta yeni bir düzenleme yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışı daha düzenli hale getirilecek.
Isparta Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlatmak adına kavşaklarda düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında yer alan ‘kavşaklarda düzenleme’ ve ‘alternatif yol çalışmaları’ bir bir hayata geçiyor. Isparta Belediyesi tarafından daha önce trafiği rahatlatmak için ışıklı kavşaklardaki adalar kaldırılmış ve yollar genişletilerek, trafiğin daha akıcı olması sağlanmıştı.
Son olarak Hızırbey Mahallesi’ndeki Kelebek Vadisi kavşağı olarak bilinen 112. cadde ile 164. caddenin birleşimindeki alanda çalışmalar başlatıldı. Trafik akışı açısından düzensiz bir yapıda bulunan kavşakta ortada bulunan adaların yerleri değiştirilecek ve bu şekilde araç geçişleri daha düzenli hale getirilecek.
Alandaki çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt kazıma işlemiyle başladı. Bu çalışmanın ardından kavşaktaki adaların yeniden düzenlenmesi yapılacak ve asfaltlama gerçekleştirilecek. Alandaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, çalışma başlatılan kavşakta kazaların çok olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e hassas düşüncesinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.
Zeynep Yiğit, düzenlemenin ardından çok işlek olan 112 ile 164. caddenin birleşimi olan kavşaktaki karmaşanın sona ereceğini ve artık trafik sorunun yaşanmayacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da saygı ve minnetle anıldı
YEREL HABERLER Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da saygı ve ...
Hedef 12 ay turizm 500 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Hedef 12 ay turizm 500 bin ziyaretçi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü pastaneye daldı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü pastaneye ...
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Otomobil alev topuna döndü
Depreme AVM’de yakalanan vatandaşlar AVM’yi terk etti
YEREL HABERLER Depreme AVM’de yakalanan vatandaşlar AVM’yi terk etti
Isparta Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş görevine başladı
YEREL HABERLER Isparta Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş görevine ...
Isparta’da yanan ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Isparta’da yanan ev kullanılmaz hale geldi
Isparta’da 22 kilogram kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Isparta’da 22 kilogram kaçak sigara ele geçirildi
Isparta’da filenin şampiyonu itfaiye müdürlüğü oldu
YEREL HABERLER Isparta’da filenin şampiyonu itfaiye müdürlüğü oldu
5 gündür kendisine zarar veren eşeğin tedavisine başlandı
YEREL HABERLER 5 gündür kendisine zarar veren eşeğin tedavisine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.