Isparta 32 Spor jet hızıyla hocasını buldu Yeni Teknik Direktör Murat Yılmaz

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Isparta 32 Spor'da Eskişehirspor mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Tarık Söyleyici ile yollarını ayırdı ve 10 dakika sonra yeni hocasını açıkladı. Daha önce Isparta Spor'da görev yapan Teknik Direktör Murat Yılmaz, memleketi Erzurumspor'da da görev almıştı.

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