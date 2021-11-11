Eğirdir Yeniden Ardıç Kokacak Eğirdir’de 5 bin ardıç fidanı toprakla buluşuyor

Eğirdir Gölü çevresinin ardıç ağaçlarıyla yeşillenmesini amaçlayan "Eğirdir Yeniden Ardıç Kokacak" projesi kapsamında Eğirdir Bağbuyan mevkiinde 8 hektar araziye 5 bin ardıç ağacı dikilecek. Proje kapsamında Eğirdir’de ardıç fidanları toprakla buluştu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde gerçekleştirilen fidan dikim töreni, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Daha sonra Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince ardıç fidanı hakkında bilgi verilerek katılımcılar tarafından fidan dikimi yapıldı. Eğirdir Orman Fidanlığında üretilen 12 yaşındaki kokulu ardıç fidanları katılımcılar tarafından toprakla buluşturulurken dikilen fidanların yaşayabilmesi için gerekli olan bakım çalışmaları yaklaşık 5 yıl süreyle Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünce yapılacak.

Etkinlikte bir konuşma yapan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik "Bugün güzel Eğirdir’imizde çok güzel bir amaç için bir araya geldik. Eğirdirimiz geçmişte çok güzel ardıç kokuyormuş. Bugün 11.11 Milli ağaçlandırma günü. Bu yıl hep beraber çocuklarımızla, gençlerimizle ve ilçe halkımızla birlikte ağaç dikiyoruz. ” dedi.

Ardıç Gönüllüleri adına bir açıklama yapan proje önderi Prof. Dr. Eşref Adalı da "Ardıç gönüllüleri olarak, bu yıl başlatılan ağaçlandırma çalışmasını önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda, gönüllü olanların adına özel ağaçlandırma alanları düzenleyecek ve bu alanlara, gönüllü kişilerin adları verilecektir. Eğirdir Gölünün çevresi bir gün ardıç ağaçları ile kaplı olduğunda, ardıç kuşlarının ötüşlerini duyabilmeyi umut ediyoruz" dedi.

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