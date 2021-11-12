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Isparta’da down sendromlu ve zihinsel engelli bireylere uygulamalı afet eğitimi

İHA

Isparta’da down sendromlu ve zihinsel engelli bireylere uygulamalı afet eğitimi

Isparta Belediyesi ile üniversite öğrencileri işbirliğinde Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği’ndeki down sendromlu ve zihinsel engelli bireylere yönelik yangın ile deprem eğitimi verildi. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde yangın ile deprem anı ve sonrasında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edildi. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Isparta Belediyesi organizasyonunda down sendromlu ve zihinsel engelli bireyleri afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla ‘Doğal Afette Engelsizsiniz’ isimli bir proje hazırladı.
Projenin ilk etkinliği Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği bünyesindeki 35 down sendromlu ve zihinsel engelli bireylere yönelik düzenlendi, yangın ve deprem eğitimi verildi, yapılması gerekenler de uygulamalı olarak anlatıldı.
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve uygulama öncesinde down sendromlu ve zihinsel engelli bireylerle tek tek ilgilendi. Gönüllü olan bireylere tam teçhizatlı itfaiye kıyafetleri giydirildi. Ekipler, tek tek ilgilendikleri bireylere yangın anı ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini anlattı.
Yangın eğitiminin ardından dernek binasında tahliye uygulaması gerçekleştirildi. Senaryo gereği dernek binasındaki yangın anında içeride bulunanların tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye sırasında proje yürütücüsü üniversite öğrencileri ve itfaiye ekipleri, bireyleri tek tek tahliye etti. Yürüme zorluğu çeken ve tekerlekli sandalye kullanan bireyler de itfaiye ekipleri tarafından özenle taşınarak binadan çıkarıldı.
Uygulamanın ardından down sendromlu ve zihinsel engelli bireyler ile dernek yöneticilerine deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. İtfaiye personeli tarafından verilen eğitimde deprem anında sakin olunması ve panik yapılmaması gerektiği belirtilerek, ‘çök, kapan, tutun’ yöntemi uygulamalı olarak gösterildi. Senaryo gereği oluşan deprem sonrasında bireyler binayı tek tek, kontrollü bir şekilde tahliye etti.
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini söyledi. Bu kapsamda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği’ne eğitime geldiklerini belirtti. Er, “Çocuklarımızı bilinçlendirmek amacıyla buradayız. Deprem ve yangın anında neler yapabileceklerini onları eğlendirerek, anlatıyoruz. Önümüzdeki günlerde işitme engelliler ve ortopedik engelliler dernekleriyle eğitimlerimiz devam edecek. Isparta Belediyesi olarak afet yılı eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Sayın başkanımız bu konuda çok titiz, çocuklarımızın bir an önce bilinçlendirilmesinin sağlanması için bizlere talimat verdi” dedi.
Down sendromlu ve zihinsel engelli bireylere deprem ve yangın eğitimi verdiklerini kaydeden Er, “Deprem ve yangın anı ve sonrasında neler yapabilirler, tahliyeleri nasıl olur, nereye çıkacakları konusunda bilinçlendirdik. Yanındaki bakıcı ve öğretmenlere neler yapmaları gerektiğini anlattık. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla burada çalışan personele yangın eğitimi vereceğiz” diye konuştu.
Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer de afet yılı olarak ilan edilen 2021’in eğitimlerinden birisinin de derneklerinde yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti. Yüceer, “Bu eğitimle derneğimizde bir farkındalık ortaya çıkmış oldu. Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e, SDÜ’lü öğrencilerimize bizlerle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim bizim için çok gerekliydi, eğitim ve tatbikat büyük bir kazanım oldu” diye konuştu.
Down sendromlu çocuklar da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ettiklerini belirtti.
Programın sonunda eğitime katılan down sendromlu ve zihinsel engelli bireylere Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından gönderilen teşekkür belgeleri takdim edildi.

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