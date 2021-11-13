İçişleri Bakanlığı'nın 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu beraberinde Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük’le Çünür uygulama noktasındaki trafik denetimine katıldı.

Vali Seymenoğlu, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına dikkat çekmek amacıyla tüm Türkiye’yle eş zamanlı olarak denetim yaptıklarını belirterek, araç sürücüleri ve yolcularla bir süre sohbet etti, sürücü ve yolculardan seyahatleri boyunca emniyet kemerlerinin takmalarını istedi.

Araçlarda karşılaştığı çocuklara boyama kitabı, kalem, maske ve kırmızı düdük veren Vali Seymenoğlu çocuklara ayrıca araç sürücüsünün herhangi bir trafik kuralı ihlali yaptığında kırmızı düdüğü çalarak araç sürücüsünü uyarma görevi verdi.



Sürücü Adaylarına Uygulamalı Olarak Emniyet Kemerinin Önemi Gösterildi

Vali Seymenoğlu ardından 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen emniyet kemeri simülasyon aracındaki etkinliğe katıldı.

Etkinlikte hazır bulunan sürücü kursları eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu, “İçişleri Bakanlığımızca ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ sloganıyla başlatılan kampanyada emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm risklerini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 azalttığı açıklandı. Sizlerden ricam; Sürekli kendinizi yenileyin, hız kurallarına uyalım, hatalı sollama yapmayalım, yollardaki yataydikey işaretlemelere uyalım. Ama öncelikle her şeyden önemlisi de aracın koltuğuna oturduğumuzda emniyet kemerimizi takalım ve gerek önde gerek arkada oturan tüm yolcularımızdan kemerlerini takmalarını rica edelim” dedi.

Ardından alandaki sürücü eğitmenleri, sürücü adayları ve vatandaşlar özel olarak dizayn edilen simülasyon aracına binerek, çok düşük bir hızda takla atan araçta, emniyet kemeri takan ve takmayan kişilerin yaşadığı durumu yaşamaları sağlandı. Araçtan inenler emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladıklarını söyleyerek kemer takmadan asla seyahat etmeyeceklerini kaydettiler.

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