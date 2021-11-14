Kafası mama kabına sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

Isparta'da mama kabına kafası sıkışan kedi, bir vatandaş tarafından kerpeten yardımıyla kurtarıldı.
Zafer Mahallesi'nde yaş mama kabına kafası sıkışan kediyi fark eden bir vatandaş müdahalede bulundu. Acı içinde kıvranan kediyi kerpeten yardımıyla kapı keserek kurtaran vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Kediyi kurtaran vatandaş, "Lütfen bu kutuları böyle atmayın. Kedinin kafası sıkışmış yazık, günah" diyerek tepki gösterdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.