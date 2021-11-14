Kafası mama kabına sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta'da mama kabına kafası sıkışan kedi, bir vatandaş tarafından kerpeten yardımıyla kurtarıldı.

Zafer Mahallesi'nde yaş mama kabına kafası sıkışan kediyi fark eden bir vatandaş müdahalede bulundu. Acı içinde kıvranan kediyi kerpeten yardımıyla kapı keserek kurtaran vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Kediyi kurtaran vatandaş, "Lütfen bu kutuları böyle atmayın. Kedinin kafası sıkışmış yazık, günah" diyerek tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.