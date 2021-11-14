Isparta 32 Spor: 3 Teco Karacabey Belediyespor: 0

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 12. maçında Teco Karacabey Belediyespor A.Ş. ile oynadığı maçı 30 kazandı.



Maçın karnesi:

Stat: Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Sezgin Şahbaz xx, Hasan Erdoğan xx

Isparta 32 Spor: Alp Arda xxx, Şamil Başaran xx (dk 82 Mahmut Altunkaya), Efşan Geçgin xx, Kadir Turhan xx, Said Can Açıkalın xx (ok 76 Bozan Uymaz x), Ertuğrul Kurtuluş xx, Mustafa Diler xx, Furkan Özdemir xx (dk66 Embiya Ayyıldız xx), Arif Birşen xx, Taner Gümüş xx(Dk 66 Gökdeniz Varol xx), Mustafa Acar xx dk. 82 Seyid Ahmet Han)

Teco Karacebey Belediyespor: Can Sevinç xx, Ömer Faruk Gümüş xx, Ahmet Eren xx, Halil Duman xx(Dk.61 Enes Karakuşx), Deniz Meriç xx, Ömer Yıldız x (dk. 23 Ata Kurtuluş xx), Bekir Can Kara xx, Umut Sözen xx(Dk 87 Berke Özgün ), Hamza Özdemir xx(dk. 46 Ömer Kuşanxx), Kaan Yüksel xx(dk 87 Efe Mustafa Çetin), Sadık Arda Yılmaztürk xx

Sarı Kartlar: Ömer Yıldız, Hamza Özdemir, Efe Mustafa Çetin (Teco Karacabey Belediyespor), Taner Gümüş, Efşan Geçgin, Mustafa Diler (Isparta 32 Spor)

Goller: dk. 40 Furkan Özdemir, dk. 42 Said Can Açıkalın, dk. 90 Enbiya

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