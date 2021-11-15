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Isparta’da toplam 68 bin vaka görüldü, 680 kişi hayatını kaybetti

İHA

Isparta’da toplam 68 bin vaka görüldü, 680 kişi hayatını kaybetti

Isparta’nın Korona virüs salgını sürecindeki bilançosu açıklandı. 10 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar Isparta’da toplam 68 bin pozitif vaka tespit edildi. Tespit edilen vakaların 66 bini iyileşirken, 680 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün itibariyle Isparta’nın günlük pozitif vaka sayısı 80 ile 120 kişi arasında. İl genelinde ise bin 500 kişi Korona virüs tedavisi görüyor. Isparta’da bugün itibariyle 55 kişinin tedavisi covid servislerinde, 22 kişinin tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle 6 kişi de entübe durumda. Öte yandan yetkililer vaka sayılarının ve hasta yatış oranlarının yeniden yükselmemesi için aşı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına dikkat çekiyor.

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