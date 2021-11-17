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Isparta’da 20 milyonluk vurgun iddiası Aynı dairenin 10 kişiye satıldığını ileri süren mağdurlar bina önünde eylem yaptı

İHA

Isparta’da 20 milyonluk vurgun iddiası Aynı dairenin 10 kişiye satıldığını ileri süren mağdurlar bina önünde eylem yaptı

Isparta’da, tek binada aynı dairenin birden fazla kişiye satılarak dolandırıldıklarını iddia eden 40 kişi suç duyurusunda bulundu. 5 katlı 20 daireli apart olarak planlanan binaya yazılan yaklaşık 40 kişi, yaklaşık 20 milyon TL dolandırıldırıldıklarını ve apartı yapan firmanın Isparta'yı terk ettiğini ileri sürdü.
Isparta'da 2015 yılında Bahçelievler mahallesi 109 Cadde üzerine yapılması planlanan 5 katlı 20 daireli apart, temeli atıldıktan sonra atıl bir şekilde kaldı. Binadaki apartlara yazılan yaklaşık 40 kişi parasını ödedikleri evlerin başka kişilere de satıldığını, ödedikleri paraların ve ev hayallerinin boşa gittiği gerekçesiyle bina önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı. Ödedikleri paraların ve evlerinin ellerinden gittiğini söyleyen vatandaşlar sonuca ulaşamayınca mahkemeye başvurdu.
Aparta yazılan vatandaşlardan biri olan Rıfat Öztürk aparta temelden girdiklerini belirterek, "Belli bir süre sonra apartın teslim edileceği söylendi, ancak bina yarıda kalınca dolandırıldığımızı anladık. Biz topraktan bu binayı aldığımızda belli bir süre sonra binanın teslim edileceği söylendi daha sonra inşaat böyle yarıda kalınca araştırmaya başladığımızda bizim gibi daha çok mağdurun olduğunu öğrendik” dedi.

Aynı daire 10 kişiye satıldı
2015 yılında temeli atılan bina inşaat halindeyken inşaat firması 8 numaralı daireyi iddiaya göre en az 10 kişiye daha satmış. Mağdur olduğunu belirten Rıfat Öztürk sözlerine şu şekilde devam etti. “Benim satın aldığım 8 numaralı daire benimle beraber en az 10 kişiye daha satılmış durumda olduğunu öğrendim.2018 yılında mağdurlar olarak hepimiz savcılığa gidip dilekçelerimizi verdik. Biz mağdur olduk diğer vatandaşlarımız mağdur olmasın, çünkü bizi dolandıranlar Isparta’dan kaçıp gitti. En az 40 vatandaşımız dolandırıldı. Mağdurlar grubu kurduk gün geçtikçe sayımız artıyor. Isparta savcılığından yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tapuyu başka birine binayı başka birine satmışlar
Binanın temeli atıldıktan sonra satış işlemlerine başlayan inşaat firmasının binanın tapusunu başka şahıslara, daireleri ise başka şahıslara sattığını ileri süren ve 2016 yılında 900 gram altın bozdurup 80 bin lira para verdiğini anlakan Rıfat Öztürk “Avrupa’da yaşayan bir ağabeyimiz var binayı ona komple satmışlar. Tapular ise başka birinde mağduriyetimiz çok büyük, yaklaşık 5 yıl önceki rakamla 20 milyon lira dolandırıldık. Ben şahsen 2016 yılında 900 gram altın bozdurarak 80 bin lira para verdim, şu an 900 gram altın 550 bin liraya denk geliyor” dedi.

“8 numaralı daireyi bende satın aldım”
Apart sahibi olmak isterken dolandırılan İsmail Yıldız ise 8 numaralı daireyi kendisinin de satın aldığını belirterek “ Bizde mağduruz şahıslara şu an ulaşamıyoruz nerede oldukları da belli değil, aldığımız duyumlara göre başka illerde de vatandaşlarını dolandırdıklarını öğreniyoruz. 8 numaralı daireyi Rıdvan kardeşim gibi bende satın aldım mağduruz yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Apart sahibi olmak için kendi evini sattı 200 bin lira nakit para verdi
Apart sahibi olma hayali olan İsmail Çınar ise 2015 yılında evini satarak 4 apart alma hayaliyle inşaat firmasına başvurdu ancak kendi evinden de olan Çınar “2015 yılında bir apart sahibi olalım diye niyet ettik paramız yoktu inşaat firmasına dairemizi satalım, onlar bize 4 apart versin diye düşündük. Dairemiz o zaman 160 bin lira civarındaydı 200 bin lirada nakit para verdik, apartlarımızı alamadık dolandırıldık mağduruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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