Isparta'da, 32 metrelik kebap saniyeler içinde tüketildi

Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- ISPARTA'da, bir restoran açılışına özel olarak caddeye kurulan mangallarda hazırlanan 32 metrelik Adana kebabı, saniyeler içinde tüketildi.
Eğirdir ilçesinde bir restoranın açılışı için düzenlenen etkinlikte, Sahil Yolu Caddesi'ne 32 metre uzunluğunda mangal kuruldu. Isparta'nın plaka kodunu anımsatmak amacıyla ustaların hazırladığı 32 metrelik Adana kebabı, mangala yerleştirildi. İlçe Kaymakamı Adem Çelik ile Belediye Başkanı Veli Gök'ün de katıldığı etkinlikte, ilçe müftüsü Mehmet Ali Eroğlu'nun dua okumasının ardından restoranın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra mangalda pişen kebabın üzerine lavaş bırakan ustalar, etkinliğe katılanlara 'Yemek serbest' çağrısı yaptı. Katılımcılar, 32 metre uzunluğundaki kebabı saniyeler içinde tüketti. Kebabın hazırlığında 32 kilo et kullanıldığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2021-11-17 16:36:11
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